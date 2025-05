札幌在住の5人組バンド・First Love is Never Returnedが、3rdミニアルバム『POP OUT! III』をリリースした。さらに、エイベックスと新たなレーベル「HEiLO RECORDS」(ヒイロレコーズ)を設立したことを発表した。同作は、新録3曲を含む全7曲入り。リード曲「僕らの行進曲」は、バンドのストーリーをポップに描いた楽曲で、BIGMAMAの東出真緒がストリングスとして参加している。ミュージックビデオも同日公開された。

新レーベル「HEiLO RECORDS」は、「緋色」「緋色草」が持つ「思いが滲む色」や「家族愛」の意味を込めて命名。バンドは「正直、メジャーレーベルのオトナは嫌いだった」としつつ、純粋に自分たちを応援してくれる人たちとともに歩む決意を語った。また、8月から9月にかけて大阪・東京・札幌でワンマンツアー「#FLiNR S/A TOUR 2025 [WHAT IS "POP OUT"?]」を開催。Kazuki Ishida(Vo./Key./Gt.)は「まずはこの音楽に出逢ってほしい。ライブでお待ちしています」とコメントしている。