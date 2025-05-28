浦和vsC大阪 スタメン発表
[5.28 J1第22節](埼玉)
※19:30開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
MF 7 上門知樹
MF 17 阪田澪哉
FW 29 古山兼悟
FW 38 北野颯太
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
※19:30開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
MF 7 上門知樹
MF 17 阪田澪哉
FW 29 古山兼悟
FW 38 北野颯太
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス