¼«Ì±¡¢É×ÉØÊÌÀ«Æ³ÆþÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤º¡¡´ðËÜÊý¿Ë¡¢µìÀ«Ã±ÆÈ»ÈÍÑ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î»áÀ©ÅÙ¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ëºî¶È¥Á¡¼¥à¡ÊWT¡Ë¤Ï28Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ò½ä¤ë¡Ö´ðËÜÅª¹Í¤¨Êý¡×¤òÂç¶Ú¤Ç¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£¸ÍÀÒÀ©ÅÙ¤ò·ø»ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µìÀ«¤ÎÃ±ÆÈ»ÈÍÑ¤Ë¸þ¤±¡ÖË¡À©²½¤ò´Þ¤á¤¿´ðÈ×À°È÷¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£ÊÌÀ«À©ÅÙÆ³Æþ¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°©Âô°ìÏººÂÄ¹¤Ë½¤Àµ¤â´Þ¤á¤¿º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò°ìÇ¤¤·¤¿¡£ÊÌÀ«¿ä¿ÊÇÉ¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¸å¡¢°©Âô»á¤Ï¡Ö¹ñ²ñÂÐ±þ¤Ï´´»öÄ¹¤ä¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¡¢½°±¡Ë¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄÆþ¤ê¤¹¤ëÌîÅÞ3°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÞµÄ¹´Â«¤ÎÀ§Èó¤ÏÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶á¤¯¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£