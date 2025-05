5月28日にKアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』にて、timeleszが「ASEA THE BEST ARTIST」に輝いた。

【映像】受賞に喜ぶtimelesz、大歓声の会場も(1時間38分頃〜)

「ASEA THE BEST ARTIST」は独自の影響力でアジアのファンから支持を受けたアーティストに授けられる賞。ブラックの正装に身を包んだtimeleszのメンバーは、受賞者として名前を呼ばれると、笑顔で壇上に上がった。

新メンバー5人を迎え、2月から新体制で新たな道を歩み始めたtimelesz。今回の受賞で、変わらない人気とアジアでの影響力を証明した。菊池風磨は「このような映えある賞をいただけたことを本当に嬉しく思います」と挨拶し、欠席の原嘉孝にも触れて「今日は1人休んでますが、8人でこれからも楽しく素敵なパフォーマンスを届けられるように精進したいと思います。ありがとうございました」とにっこりと笑顔。そして全員で深々とお辞儀をし、客席からは祝福するように大きな歓声が起こった。

生配信の視聴者からは「おめでとうー!」「歓声すごいな」「歓声やばい」「タイムレス、黒のスーツめっちゃかっこいい」などの声が寄せられいた。

『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS』は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式。2024年4月に日本で初開催された。今年は5月28日、29日にKアリーナ横浜で開催されている。(『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』/ABEMA K-POPチャンネル)