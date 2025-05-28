¥¬¥ó¥×¥é¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤â¸ø³«¡£¡Ö¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡×¤¬6·î3Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®
¡Ú¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡Û 6·î3Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡×¤òYouTube¤Î¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ6·î3Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ç¡£¥²¥¹¥È¤ËÂç²Ï¸µµ¤¤µ¤ó¤ÈBANDAI SPIRITS¤Î¥¬¥ó¥×¥é´ë²èÃ´Åö¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥¬¥ó¥×¥é¾ðÊó¤ò¸ø³«¡£
¡¡45¼þÇ¯¤ÎÅ¸³«¾ðÊó¤ä¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¾Ò²ð¤Þ¤Ç¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉý¹¤¤¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú #¥¬¥ó¥×¥é¾ðÊó ¡Û- BANDAI SPIRITS ¥Û¥Óー»ö¶ÈÉô (@HobbySite) May 28, 2025
¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¤¬·èÄê📢
6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ00Ê¬～#Âç²Ï¸µµ¤ ¤µ¤ó¤È¥¬¥ó¥×¥é´ë²èÃ´Åö¤ò·Þ¤¨¡¢
45¼þÇ¯¤ÎÅ¸³«¾ðÊó¡¦¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦ºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¾Ò²ð¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë✨¡Ä pic.twitter.com/Yr4gzDOs7q
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º