£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£åàÆüËÜ°ì¤Î¹â¤µá¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¿·¶ÊÈäÏª¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¥Æ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î£±£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡Ê£Ò¡Ë£±³¬¥½¥é¥Þ¥Á¤Ò¤í¤Ð¤Ç¡¢£²£î£ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢É½Âê¶Ê¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡×¤ò²Î¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼£·¿Í¡ÊÄ«µÜÆü¸þ¡¢°½À¥¤³¤È¤ê¡¢±óÆ£è½Çµ¡¢º´Æ£è½²Ú¡¢ÎëÌî¤ß¤ª¡¢¿·ÌîÉö²Ì¡¢µÈÀî³¤Ì¤¡Ë¤È¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö£³ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤ò²Î¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼£±£°¿Í¡Ê»Ô¸¶ÄÝ´õ¡¢ÊÒÀ¥¿¿²Ö¡¢²ÃÆ£É¢¡¢¹õß·²ÓÎø¡¢±ÊÀ¥¿¿Íü¡¢ÃçËóÈþ´õ¡¢¶¶ËÜ¿¿´õ¡¢ÍÕ»³è½¸ê¡¢¿åÌîÇµ°¦¡¢É´À¥¼ÓºÚ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡×¤ò²Î¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£·úÃÛÊª¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Î¹â¤µ¡Ê£¶£³£´¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÎëÌî¤Ï¡ÖÅ·¤Ë¤â»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢Ä«µÜ¤Ï¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì´¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±óÆ£¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¹ñÌ±Åª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Ì´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÏÆüËÜ°ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¤âÆüËÜ°ì¤Î¥¥Æ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢°½À¥¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç£Ú£å£ð£ð¤ËÎ©¤ÄÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àè¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤È¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬à¥Ä¥ê¡¼¤Ä¤Ê¤¬¤êá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎëÌî¤Ï¥³¥é¥Ü´êË¾¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤òÃÖ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÑÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£