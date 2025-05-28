¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë¡×¸¶²èÅ¸¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ÈÆþ¾ìÆÃÅµ¤¬¸ø³«¡ª ²Ö»¥É÷¥«ー¥É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¸¶ºî¡¦¤Û¤Ã¤¿¤æ¤ß»á¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦¾®Èª·ò»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë¡×¤Î¸¶²èÅ¸¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¡¦µþÅÔ¤Ë¤Æ¡¢7·î4Æü¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ÈÆþ¾ìÆÃÅµ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¶õÁ°¤Î°Ï¸ë¥Öー¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë¡×¤Î¸¶²èÅ¸¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢Space Galleria¡÷¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ7·î4Æü¤«¤é8·î4Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢5·î31Æü10»þ¤è¤ê¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Á°Çä¤ê·ô¤¬2,000±ß¡¢ÅöÆü·ô¤¬2,200±ß¡£
¡¡Æþ¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Á´8¼ï¤Î²Ö»¥É÷¥«ー¥É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Û¤«¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Î°ú¤´¹¤¨·ô¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë ¸¶²èÅ¸¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âçºå¤Ç¤Ï¡¢Space Gratus¡÷¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºåÆüËÜ¶¶ÊÌ´Û¤Ë¤Æ9·î5Æü¤«¤é10·î6Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢µþÅÔ¤Ç¤ÏSpace Galleria KYOTOs¡÷µþÅÔ¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£¤Ë¤Æ¡¢10·î31Æü¤«¤é2025Ç¯12·î1Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚÆþ¾ìÆÃÅµ¡§²Ö»¥É÷¥«ー¥É¡ÊÁ´ 8 ¼ï¡Ë¡Û ¡Ú¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Û
¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×°ú´¹·ô 1,500 ±ß
┈┈⚪⚫⚪┈┈#¥Ò¥«¸ëÅ¸- ¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë ¨¢ ¸¶²èÅ¸ (@hikarunogo_ex) May 23, 2025
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡õÆþ¾ìÆÃÅµ
┈┈⚪⚫⚪┈┈
Åìµþ²ñ¾ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ÈÆþ¾ìÆÃÅµ¤¬¸ø³«¡ª
Á°Çä·ô¤Ï¡¢¡Ú5/31¡ÊÅÚ¡Ë10:00～¡Û¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢¦https://t.co/efwmaXg2X5#¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë pic.twitter.com/zwWpEXjXYp
¤Û¤Ã¤¿¤æ¤ß¡¦¾®Èª·ò¡¿½¸±Ñ¼Ò