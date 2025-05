少女たちが時の呪いに挑む、心揺さぶるパズルアドベンチャーゲーム『Kejora(ケジョラ)』の発売日が、2025年9月4日(木)に決定した。確定している対応プラットフォームはPC(Steam)で、Nintendo Switch、PlayStation 5、Xboxといったコンソール向けにも、今後リリースを予定しているという。

手描きのビジュアルアートが魅力のパズルアドベンチャー『ケジョラ』

『ケジョラ』は、手描きのビジュアルアートを特徴とした、物語重視のパズルアドベンチャーゲーム。主人公・ケジョラとその仲間たちは、森で異形の怪物と遭遇。この出来事をきっかけに、ケジョラたちは小さな村に隠された「時のループ」の謎を解き明かす冒険へ旅立つことになる。

特徴である手描きアートは、キャラクター、風景からアニメーションにいたるまですべてが対象となっており、同作独特の温かな世界観を生み出している。

プレイヤーは、手描きによって表現された同作の世界を探索する。アイテムを見つけ、パズルを解き、時には敵と対峙しながら、物語の核心へ迫っていく。

ケジョラを支える2人の仲間は、それぞれがユニークな能力を保有する。パズルを乗り越えるためには、仲間の能力をどう活用するかも重要となっている。本作に興味を持った人は、忘れずにウィッシュリストへ登録しておこう。

Steam:Kejora:

https://store.steampowered.com/app/1410400/Kejora/

(c)2025 Berangin Creative. All Rights Reserved. Licensed to and Published by Soft Source Pte Ltd.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)