ラッパー/シンガーのちゃんみな(26)が、Youtubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に再登場し、きょう28日午後10時から公開される。現代社会に向かってちゃんみなが“WORK”と鼓舞する声が印象的な、疾走感あふれる新曲「WORK HARD」を披露する。自身のアーティスト活動のみならず、プロデューサー、そして母の顔まで公私ともに“WORK HARD”し続けるちゃんみなの鬼気迫るパフォーマンスが注目となる。

同曲のMVは、豪華キャスティングに加え、多彩な表現を追求する映像、産後初のMVにもかかわらず自らスカイダイビングに挑戦するなど、持ち前のインパクトで話題となった。また、ちゃんみなはBMSGとタッグを組み、ガールズグループオーディションプロジェクト“No No Girls”のプロデューサーを務めた。先日公開された『THE FIRST TAKE』第547回では“No No Girls THE FINAL”のファイナリスト10人とともに、自身の楽曲「SAD SONG」を特別パフォーマンスで披露。公開から10日間にわたりYouTubeの急上昇チャート1位をキープし、すでに1000万回再生を突破するなど社会現象的な広がりを見せている。