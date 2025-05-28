ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×Âç¶ÚÎ»¾µ
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢µìÀ«¤òÃ±ÆÈ¤Ç¤âµºÜ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëË¡À°È÷¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢ÅÞ¤Î¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¤òÂç¶Ú¤ÇÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÉ×ÉØÆ±À«À©ÅÙ¤ÎÉÔÍø±×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤ÎË¡°Æ¤ÏÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤ë°ìÊý¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
28Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿°Æ¤Ç¤Ï¡¢¸½¾õ¤Î¸ÍÀÒÀ©ÅÙ¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µìÀ«¤òÃ±ÆÈ¤Ç¤âµºÜ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëË¡À°È÷¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢µìÀ«¤ÎÃ±ÆÈµºÜ¤ÏÉ×ÉØÊÌÀ«¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢²ñ¹ç¤Ç¤ÏÆ³Æþ¿ä¿ÊÇÉ¤ÎµÄ°÷¤«¤é°ÛÏÀ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¶Ú¤ÇÎ»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°©ÂôºÂÄ¹¤Ï¡¢µÄÏÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ°Æ¤ò½¤Àµ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£½µÃæ¤Ë¤â¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¤ò»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£