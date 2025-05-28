i-dle¡¦¥ß¥è¥ó¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª¥Ñ¥Ã¥Ä¥óÁ°È±¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖºÇ¶¯¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
i-dle¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥è¥ó¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏª½ÐÅÙ¤«¡©¡×(G)I-DLE¡¦¥ß¥è¥ó¡¢¤Û¤Ü¡È¤Ò¤â¡É°áÁõ
¥ß¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤êÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤È¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤Ç¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¥ß¥è¥ó¤Î»Ñ¤À¡£Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥ß¥è¥ó¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤ÎÇË²õÎÏ¡Ä¡×¡ÖÍÄ¤¯¤Ê¤Ã¤¿?!¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡Ä¡×¡ÖÁ°È±¡ß¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤ÏÈ¿Â§¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ß¥è¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëi-dle¤Ï¡¢5·î29Æü¤Ë²£ÉÍ¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØASEA 2025¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£TBS¤ÎÄ«¤Î¿Íµ¤¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤¿i-dle¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£