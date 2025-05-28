¡Ö10Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤Çã¤¤Êª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¡×¡£¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÅÅµ¤Âå¡×¤¬¡ÖÇÜ°Ê¾å¡×¤âÊÑ¤ï¤ë¡ª¡©¢ª¹ØÆþ»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÀöÂõµ¡´¥Áç¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¡©
ÀöÂõµ¡¤Î´¥Áçµ¡Ç½¤Ë¤Ï¡Ö¥Òー¥¿ー¼°¡×¤È¡Ö¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥Òー¥¿ー¼°¤Ï¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½Ä·¿ÀöÂõµ¡¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¼°¤Ç¡¢¥Òー¥¿ー¤Ç²¹¤á¤¿¹â²¹¤Î¶õµ¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÇÀöÂõÊª¤ò´¥Áç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤Ï¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤Î´¥Áçµ¡Ç½¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Òー¥¿ー¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¶õµ¤Ãæ¤«¤é½¸¤á¤¿Ç®¤Ç²¹É÷¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ´¥¤«¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¥Òー¥¿ー¼°¤ÎÊý¤¬°Â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´¥Áç»þ¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤ÎÊý¤¬°Â¤¯¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¤«¤é´¥Áç¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤ªÆÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤Î¥¿¥¤¥×¤´¤È¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
¥Òー¥¿ー¼°¤È¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤Î¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤òÈæ³Ó¤·¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀöÂõµ¡¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¡Ö¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¡Ê¥¥í¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïー¡Ë¡ß»ÈÍÑ»þ´Ö¡ßÅÅµ¤ÎÁ¶âÃ±²Á¡Ê±ß¡¿¥¥í¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïー¡Ë¡×¤Ç·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤ÎÁ¶âÃ±²Á¤Ï¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ²ÈÄíÅÅµ¤À½ÉÊ¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¤¬ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë31±ß¡¿¥¥í¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ·×»»¤·¡¢¤¢¤ë¥áー¥«ー¤Î¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ÎÅÅµ¤Âå¤òÉ½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
É½1
¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ ÅÅµ¤Âå ¥Òー¥¿ー¼°
¡Ê´¥ÁçÍÆÎÌ5¥¥í¥°¥é¥à¡Ë 1.98¥¥í¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïー 61.38±ß ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°
¡Ê´¥ÁçÍÆÎÌ6¥¥í¥°¥é¥à¡Ë 0.89¥¥í¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïー 27.59±ß
¢¨É®¼ÔºîÀ®
¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¡¢´¥ÁçÍÆÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Òー¥¿ー¼°¤ÎÊý¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬ÇÜ°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢´¥Áçµ¡Ç½¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÀöÂõÍÆÎÌ¤ä´¥ÁçÍÆÎÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀöÂõÍÆÎÌ¤Ï²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¤äÀöÂõ¤ÎÉÑÅÙ¤Ê¤É¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£´¥ÁçÍÆÎÌ¤ÏÀöÂõÍÆÎÌ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤âÃí°Õ¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²È»ö¤ò»þÃ»¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÀöºÞ¤¬¼«Æ°¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¶¦Æ¯¤¤Çµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ³°½ÐÀè¤«¤éÀöÂõµ¡¤òÁàºî¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´Ö¤ËÀöÂõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤²ÈÄí¤Ç¤ÏÀÅ²»À¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤ÎÀöÂõµ¡¤ÎÊý¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬È¾Ê¬°Ê¾å°Â¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ã¹ØÆþ»þ¤ÏÍÆÎÌ¤äµ¡Ç½¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
ÀöÂõµ¡¤Î´¥Áçµ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢¥Òー¥¿ー¼°¤È¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤ÎÊý¤¬È¾Ê¬°Ê¾å°Â¤¯ºÑ¤à¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõµ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÀöÂõÍÆÎÌ¤ä´¥ÁçÍÆÎÌ¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ²ÈÄíÅÅµ¤À½ÉÊ¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¡¡¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä Q&A
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー