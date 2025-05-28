ËÙ°æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡5·î28Æü
29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÆÞ¤ê¤¬¤Á¤ÎÅ·µ¤¡×¤Ç¤¹¡£±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¡¢±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
28Æü¤Î¶å½£ËÌÉô¤Ï¡¢¾å¶õ¤ÎÇö±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çö±À¤òÄÌ¤·¤ÆÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï27¡îÁ°¸å¤È¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¤ä¤ä¹â¤¯´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¤ÎÇòÌî¹¾¿¢Êª¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢²¼¸þ¤¤Ëºé¤¯²Ö¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Û¥¿¥ë¥Ö¥¯¥í¡×¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë·¿¤Ë¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿Çò¤¤²Ö¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬Êá¤Þ¤¨¤¿¥Û¥¿¥ë¤ò²Ö¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥Û¥¿¥ë¥Ö¥¯¥í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50¥»¥ó¥Á¤«¤é80¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢±àÆâ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½200³ô¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¾¯¤·³«²Ö¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢6·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¶âÍËÆü¤ÏÇß±«Á°Àþ¤¬¤ä¤äËÌ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤ÈÆüÍËÆü¤Ï±À¤¬Â¿¤á¤Ê¤¬¤éÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢Æüº¹¤·¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£