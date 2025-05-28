»Í¹ñÅÅÎÏ¤ÎÎÁ¶â³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë13ËüÀ¤ÂÓ¤¬±þÊç¡¡±þÊç´ü´Ö¤Ï6·î1Æü¤Þ¤Ç
»Í¹ñÅÅÎÏ¡¿µÜËÜ´î¹° ¼ÒÄ¹
¡¡»Í¹ñÅÅÎÏ¤¬2025Ç¯7·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¡¢13ËüÀ¤ÂÓ¤¬±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Í¹ñÅÅÎÏ¤Ï18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤ä65ºÐ°Ê¾å¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë7～9·î¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î´Ö¡¢Ëè·î¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤¬1100±ß¤º¤Ä°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï6·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢ÀèÃå15ËüÀ¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄêÎã²ñ¸«¤ÇµÜËÜ´î¹°¼ÒÄ¹¤Ï¡¢27Æü»þÅÀ¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬Ìó13ËüÀ¤ÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¹ñ¤â7·î¤«¤éÊä½õ¤òºÆ³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ê»Í¹ñÅÅÎÏ¡¿µÜËÜ´î¹° ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Öº£²ó¤Î¹ñ¤Î»Ù±çºö¤äÅö¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´´¶¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×