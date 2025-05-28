¡ÖÆÍÁ³¡¢¥¬¥¬¥¬¥¬¥°¥ï¡¼¥ó¡ª¡×¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ºä¤È³¬ÃÊ¡È60m¡ÉÅ¾Íî¡Ä¹âÎð±¿Å¾¼ê¤¬Êý¸þÅ¾´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ±¿Å¾¸í¤ë¡¡Åìµþ¡¦Âå´±»³
ÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î¹âµé½»Âð³¹¡¦Âå´±»³¤Ç¡¢27ÆüÌë¤Ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
±Ä¶ÈÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ºä¤È³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¡¢·úÊª¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÁ°¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯²õ¤ì¡¢¸åÎØ¤«¤é¸å¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤â·ã¤·¤¯Â»½ý¡£
²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÆÍÁ³¡¢¥¬¥¬¥¬¥¬¥°¥ï¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¹¤´¤¤²»¡×
³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¹ß¤ê¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢½»Âð¤ÎÊ½¤òÇË²õ¤·¡¢Æ»Ï©È¿ÂÐÂ¦¤Î·úÊª¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢27Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡£
ÄÌÊó¡Ö³¬ÃÊ¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Íî¤Á¤¿¡×
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ºä¤È³¬ÃÊ¹ç¤ï¤»¤Æ60¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤ò¶î¤±²¼¤ê¡¢·úÊª¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£
»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤²»¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
¤¹¤´¤¤²»¤·¤¿¡¢¥É¥ó¥É¥ó¥É¥ó¥É¥ó¡£¤³¤ì¤¤Î¤¦¤Ç¤¤¿½ý¡£¤Þ¤À¼Ö¤ÎÇËÊÒ¤¬¤¢¤ë¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¬¥¬¥¬¥¬¥°¥ï¡¼¥ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¤²»¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤²»¤¬¤·¤Æ¡£
³¬ÃÊ¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡¢Ää¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë½ý¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
¡ÊQ. ¤³¤Î½ý¡©¡Ë
¤½¤¦¤½¤¦
¡ÊQ. Á´¤Æ¤¤Î¤¦¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ä¤¤¤¿¡©¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤É¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¶áÊÕ¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤¬³¬ÃÊ¿ÊÆþ
¼Â¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¤«¤é400¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¤â¡Ä¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡§
Âå´±»³±Ø¶á¤¯¤ÎÂçÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿³¬ÃÊ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¿ÊÆþ¤·¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÂå´±»³±Ø¶á¤¯¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬³¬ÃÊ¤Ë¸í¤Ã¤Æ¿ÊÆþ¡£Íî²¼À£Á°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì»þ¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï80Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÒ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÆ»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
27Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ºä¤È³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¤ë»ö¸Î¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¹âÎð¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¾èµÒ¤ò¹ß¤í¤·¤¿¸å¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢±¿Å¾Áàºî¤ò¸í¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¡£ºä¤È³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±¿Å¾¼ê¤Î¹âÎðÃËÀ¤Ï¡¢¼ê¼ó¤Ë·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤¬¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 5·î28ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë