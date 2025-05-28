¡ÖÌë¤ÎÂÎ°éº×¡×¤ÇÎÃ¤·¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÇ®µ¤¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Î¹â¹»À¸¤â»²²Ã¡¡Ê¡²¬
27Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¹â¹»¤ÇÂÎ°éº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«²ñ¤Î»þ¹ï¤ÏÄ«¤Ç¤âÆüÃæ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸á¸å6»þ¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌë¤ÎÂÎ°éº×¡×¤Ç¤¹¡£
¢£À¸ÅÌ¤¿¤Á
¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾ー¡ª¡×
¡Ö¤ªー¡ª¡×
ÂÀÍÛ¤¬À¾¤Ë·¹¤¤¤¿¸á¸å6»þ¡£Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¹â¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢·ÏÎó¤ÎÂè°ìÌô²ÊÂçÉÕÂ°¹â¹»¤È¹çÆ±¤Î¡ÖÌë¤ÎÂÎ°éº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ç4²óÌÜ¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìë¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸ÅÌ¤¿¤Á
¡Ö¤¤¤±¡¢¤¤¤±¡¢¤¤¤±¡ª¡×
µ¤²¹¤ÏÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï»²²Ã¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ª¤è¤½2700¿Í¤ÎÇ®µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µîÇ¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÎØÅç¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éü¶½»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ²ñ¤Î5¿Í¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎØÅç¹â¹» À¸ÅÌ²ñÉû²ñÄ¹¡¦ÇÈºÂÎ°¿¿¤µ¤ó
¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤âÎØÅç¹â¹»¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤Þ¤À¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤·¤ÆÆü¤âÄÀ¤ó¤À¤³¤í¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¿¶¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸ÅÌ
¡ÖÆüÃæ¤Ï½ë¤¤¤·¡¢´À¤â¤«¤¯¤«¤éÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢Ìë¤ÏÎÃ¤·¤¯¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖºÇ¸å¤ÎÂÎ°éº×¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Î±Ç¯¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ì²ó¡¢Ìë¤ÎÂÎ°éº×¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ÂÎÄ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¡¢Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÎ°éº×¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£