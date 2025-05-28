¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û29Æü(ÌÚ)¤Ï±«¤ÎÍ½ÁÛ¡¡Ä«¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»±¤Î½àÈ÷¤ò¡¡²¬»³¡¦¹áÀî
29Æü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê²¬»³¡¦¹â¾¾¡Ë
¡¡29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï²¬»³»Ô¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤´¤í¤«¤é¡¢¹â¾¾»Ô¤Ç¤ÏÃë¤´¤í¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë±«±À¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤Þ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢Ä«±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»±¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï25¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢29Æü¤Ï20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê4·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤É¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
10Æü´ÖÍ½Êó
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯6·î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÇß±«Æþ¤ê¡×¤¬¤¤¤ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º¤ÏÃæ¹ñÃÏÊý¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤È¤â¤Ë6·î¾å½Ü¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10Æü´ÖÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È5·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÀ²¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£