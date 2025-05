5月28日にKアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』にて、IVEのレイが純白のドレス姿でオープニングに登場し、注目を集めた。

【映像】IVE・レイ、スタイルの良さが際立つドレス姿

THE BOYZのジュヨンと共にMCを務めるレイは、真っ白なロングドレスを着用し、黒髪をアップスタイルにした大人っぽいスタイリングでオープニングに登場。落ち着いた雰囲気を醸し出しながら、「授賞式に参加するだけでも光栄ですが、ジュヨンさんと一緒にMCをすることになり、とても嬉しくワクワクしています。皆さん今日はよろしくお願いします」と挨拶した。

最初の受賞者としてレイが名前を呼んだのは、IVEの事務所の後輩であり、3月にデビューしたばかりの5人組ガールズグループのKiiiKiii。新人賞である「ASEA THE BEST NEW ARTIST」に輝いた。可愛い後輩の受賞を喜ぶように、レイはパッと笑顔を浮かべてから、KiiiKiiiの名前を読み上げていた。またKiiiKiiiのパフォーマンス後も、「KiiiKiiiがこうして日本の授賞式に初めて来て、このようなステージを見せることができて本当に私もうれしい気持ちでいっぱいです。KiiiKiii本当にかっこよかったよ〜」と笑顔でメッセージを送っていた。

生配信の視聴者からは「レイちゃん可愛すぎる」「がちかわいい」「綺麗!」「顔ちっっっちゃ!」「発光してます」「顔綺麗すぎるだろ」「バブみ抑えててかわいい」「レイちゃん鬼かわ」「何頭身?スタイル良すぎ」「絶世の美女だわ、レイちゃん」「顔ちいさ、スタイルレレベチ」などの反響が起こっていた。

『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS』は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式。2024年4月に日本で初開催された。今年は5月28日、29日にKアリーナ横浜で開催されている。(『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』/ABEMA K-POPチャンネル)