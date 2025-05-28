¥ê¥Ë¥¢³«¶È»þ´ü¤ÎÌÀ¼¨Í×ÀÁ¡¡ÀÅ²¬Ãå¹©¤â¡¢±èÀþÆ±ÌÁ²ñ
¡¡¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ±èÀþ10ÅÔÉÜ¸©¤ä·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë·úÀßÂ¥¿Ê´üÀ®Æ±ÌÁ²ñ¤Ï28Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÁí²ñ¤ò³«¤¡¢ÉÊÀî¡½Ì¾¸Å²°¤Î³«¶È»þ´ü¤ÎÌÀ¼¨¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£Ì¤Ãå¹©¤ÎÀÅ²¬¹©¶è¤Ï¡¢´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÁá´üÃå¼ê¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡±èÀþ¤Î¹©»ö¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤ÎÃÏ²¼¿å°ÌÄã²¼¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ÈÅ°Äì¤·¤¿¸¶°øµæÌÀ¤ò¿Ê¤á¡¢Èï³²³ÈÂç¤òËÉ¤°¤³¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÌÁ²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂçÂ¼½¨¾Ï°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÂçºå¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Àþ³«¶È¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¬¡¢É¬¤º¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£