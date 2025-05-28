µð¿Í¡¡Á°Ìë¶ÛµÞ¸òÂå¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡ª£Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£±Ëü¹æ¤ÎµÇ°¥¢¡¼¥Á¡¡±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÆÃÂçÃÆ¡¡±¦Â¹Ã¼«ÂÇµå¤Î±Æ¶Á´¶¤¸¤µ¤»¤º
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¹Åç¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢ÀÐÀî¸©Î©Ìîµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤Î£·¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï£Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£±Ëü¹æ¤ÎµÇ°¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó¡¢ÁýÅÄÎ¦¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿µð¿Í¡£¤³¤ì¤Ç£Î£Ð£Â£±£±Ëü¹æ¤Ë²¦¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤â£²»àÌµÁö¼Ô¤«¤é£´ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Éâ¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤Æ±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¥¢¡¼¥Á¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÁ°Ìë¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¶ÛµÞ¸òÂå¡£±¦Â¹Ã¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£µåÃÄ¹Êó¤òÄÌ¤¸¡Ö¤¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£