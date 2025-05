2025 YESUNG CONCERT[It's Complicated]in TOKYO

デビュー20周年を迎える今年、"歴代級"のさまざまなプロジェクトが進行中のSUPER JUNIOR。メンバー自身が予告している記念アルバムのカムバックに、2008年より継続させている独自の公演ブランド"SUPER SHOW"の開催...と、世界中の"E.L.F"(SUPER JUNIORのファン)が期待に胸を膨らませている。

大きな節目を迎えるグループ活動と並行して精力的に行われているのが、各々のソロ活動やユニットプロジェクトだ。

中でもメインボーカルのYESUNG(イェソン)は、2016年よりソロ活動を始動。K-POP界でも抜きんでた歌唱力を持つ"SUPER JUNIORの歌の要"で、ややハスキーでありながらもスッと耳になじむ声色は楽曲に深みや切なさを与え、一度聴けば"YESUNGの声"と認識してしまうほど個性的な魅力に溢れている。もちろん、天性の声質だけでなく情感たっぷりに歌い上げる表現力も圧巻。時に柔らかく、時にドラマティックに作品のメッセージを届け、聴く者の心を大きく揺り動かしてくれる。

YESUNGの美しい歌声に称賛の声が相次いだ「2025 YESUNG CONCERT[It's Complicated]in TOKYO」

昨年11月にはソロとして6枚目のミニアルバム「It's Complicated」をリリースし、今年1月の韓国・ソウル公演を皮切りに、同作を引っ提げたアジアツアーを開催。その日本公演となる「2025 YESUNG CONCERT[It's Complicated]in TOKYO」が4月4〜6日の3日間にわたりTACHIKAWA STAGE GARDENにて行われた。

2023年に発表した初のフルアルバム「Sensory Flows」のタイトル曲「Small Things」でゆるやかに幕を開けたライブは、オープニングから穏やかで心地良い歌声が場内を包み込む。"これぞYESUNG"というべき空気感に、早くも心を掴まれたファンも多かったことだろう。

2025 YESUNG CONCERT[It's Complicated]in TOKYO

最新作「It's Complicated」からは全5曲が披露され、その多彩な"景色"を歌で丁寧に具現化していくイェソン。洗練されたポップチューン「There She Goes Again」はハスキーボイスを生かした優しい歌声で酔わせ、「Easy」はマイクスタンドを使ったステージと場内が一つになる振り付けが熱気を高めていく。また、"本編"のラストで披露されたタイトル曲「It's Complicated」は音源からも十分伝わったパワフルなボーカルがよりエネルギッシュに響き、サビは会場が揺れるほどの声量で圧倒した。

2025 YESUNG CONCERT[It's Complicated]in TOKYO

2025 YESUNG CONCERT[It's Complicated]in TOKYO

一方で、しっとりしたバラードも彼の真骨頂。代表曲「It Has to Be You」はいつまでも聴いていたい伸びやかな美声を発揮し、日本語で歌唱する「束の間の恋」は丁寧に想いを込めて紡ぐ繊細なボーカルが絶品。静と動の緩急、そのどちらにも当てはまらない奥行きたっぷりのイェソンの歌の世界は、一度ハマったら抜け出せない魅力に溢れている。

2025 YESUNG CONCERT[It's Complicated]in TOKYO

参戦した多くの"E.L.F"から絶賛の声が相次いだ日本公演の模様は、5月31日(土)にテレ朝チャンネル1で独占放送される。YESUNGが"名ボーカリスト"たる理由を、今回の濃密なステージから存分に感じ取ってほしい。

文=川倉由起子

放送情報【スカパー!】

<独占放送>2025 YESUNG CONCERT[It's Complicated]in TOKYO

放送日時:2025年5月31日(土)15:00〜

チャンネル:テレ朝チャンネル1

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ