WEST.「WESSION FESTIVAL 2025」

WEST.初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」が10月12日、13日に彼らの地元・大阪は万博記念公園で開催される。イベント開催に向けて新ビジュアルを公開。さらに、オフィシャル先行1次抽選受付の日程とチケット価格が決定した。

6月29日午後9時00分から放送・配信開始となるマンスリーレギュラー番組「WESSION」では、WEST.と親交のあるアーティスト、そしてWEST.が共演したいアーティストをスタジオに招き、音楽について語り合い、さらにはWEST.への提供楽曲や歌ってみたい楽曲でセッションを繰り広げる。番組内で共演するアーティストとフェスに向けてのトークやセッションが、どんな形でフェスでも再現されるのか。■イベント情報公演名:WESSION FESTIVAL 2025公演日時:10/12(日)、10/13(月・祝) 11:00開場/13:00開演/20:00 終演予定会場:大阪・万博記念公園 東の広場出演アーティスト10/12(日):WEST. and more…!!10/13(月・祝):WEST. and more…!!【チケット】スタンディング(ブロック指定)10/12(日)1日券 15,000円(税込)10/13(月・祝)1日券 15,000円(税込)※万博記念公園入園料込み※小学生以上チケット必要※未就学児は保護者同伴に限り保護者1名につき1名まで入場可、但しエリア制限あり。□オフィシャル先行1次受付(抽選)https://eplus.jp/wessionfestival/6/29(日)21:30〜7/6(日)23:59 ※イープラス(https://eplus.jp/wessionfestival/ )主催:WESSION FESTIVAL 2025 実行委員会協力:STARTO ENTERTAINMENT / ELOV-Label制作運営:WOWOW / HANDS ON ENTERTAINMENT / リバティ・コンサーツwowow.co.jp/wession特設サイト:wowow.co.jp/wession■番組情報WOWOW×WEST. "WESSION“6月29日(日)午後9:00スタート(全5回)#1 MONGOL800第1回はゲストにキヨサク(Vo & Ba)と高里 悟(Dr & Vo)によるバンド、MONGOL800が登場。キヨサクが楽曲提供を手掛けたメロディと歌詞の波に乗ってWEST.と夏に飛び込んでいくサマーチューン「SOUTH WEST BEACH!!」をMONGOL800のオリジナルアレンジでセッションするほか、WEST.のメンバーがMONGOL800に聞きたいことや楽曲制作でのこだわり、フェスを主催するにあたって意識していることなどを深堀りしていく。6月29日(日)午後9:00〜 WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信