¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¡¡±àÃÏÆâ¤Ç¤â¡ÖÃå²Ì¡×¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¡¡Å·Æ¸»Ô¤Î±àÃÏ¡Ö¹È½¨Êö¡×¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿¹È²¦¡×¤Ï½çÄ´
¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤Î±àÃÏ¤Ç¤Ï6·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼ý³Ï¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Æ¸»Ô¤Î±àÃÏ¤Ç28Æü¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ¸°é¾õ¶·¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Æ¸»ÔÀî¸¶»Ò¤Ë¤¢¤ë¡Ö²¦¾²Ì¼ù±à¡×¤Î±àÃÏ¤Ç¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÁú¤ÎÈï³²¤â¤Ê¤¯¡Ö¹È½¨Êö¡×¤ä¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿¹È²¦¡×¤ÎÀ¸°é¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÎÏÉÊ¼ï¤Î¡Öº´Æ£¶Ó¡×¤Ï¡Ä
²¦¾²Ì¼ù±à¡¡ÌðÇëÈþÃÒ¼ÒÄ¹¡Ö·ë¹½¼Â¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¤¦¤Á¤ÎÈª¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¼Â¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ê±àÃÏ¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤¬¤¢¤ë¡©¡Ë¤¹¤´¤¯¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¡×
¤³¤ì¤«¤é¼Â¤¬¿§¤Å¤¯»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¡£·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢½ë¤µ¤Ë¤è¤ëÀ¸°éÉÔÎÉ¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤Ï¡¢¼Â¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¹â²¹¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤¿¼ý³ÏÎÌ¤è¤ê¤â2³ä¤Û¤ÉÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃå¿§¤¬Áá¤¤Èª¡¢ÃÙ¤¤Èª¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¸«²ó¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤Î½çÈÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹´ü´Ö¼ý³Ï¤·¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤Î²Ö¤ä¼Â¤¬Éå¤ë¡Ö³¥À±ÉÂ¡×¤¬¸©Æâ¤Î±àÃÏ¤ÇÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î±àÃÏ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡Ö³¥À±ÉÂ¡×¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡Ö¤³¤ì¡Ø³¥À±ÉÂ¡Ù¤«¤â¤Ê¤³¤ì¤¬¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤°¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤ÉÍî¤Á¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶À÷¸»¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
±«¤äÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÂ¸¶¶Ý¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö³¥À±ÉÂ¡×¡£ÌôºÞ¤Î»¶ÉÛ¤Î¤Û¤«¡¢±«½ü¤±ÍÑ¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¤òÄ¥¤Ã¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸·¤·¤¤¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Àº°ìÇÕ¤ªµÒ¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸©»º¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Î±àÃÏ¤Ç¤Î¼ý³Ï¤Ï¡¢º´Æ£¶Ó¤¬6·î15Æü¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤ä¤Þ¤¬¤¿¹È²¦¡¢¹È½¨Êö¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£