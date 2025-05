ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、5月28日~6月11日までの期間中、PlayStation 5本体や周辺機器、ゲームソフト、PlayStation Plusなどをお買い得価格で提供する年に一度のセール「Days of Play 2025」を開催している。AmazonでもDays of Playセールが行なわれており、PS5本体が最大7,000円OFFで販売されている。

「PlayStation 5」

5月28日17時20分に編集部が確認したところ、PS5のディスクドライブ付きモデルは9% OFFの72,980円、デジタル・エディションは10% OFFの65,980円。PS5 Proも6% OFFの112,980円で販売されていた。

「Days of Play」では各種ゲームソフトもセールに

また純正コントローラー「DualSense」や、ボタン数などが増加しているハイエンドモデル「DualSense Edge」、VRヘッドセット「PlayStation VR2」、ゲームソフト「Ghost of Tsushima Director's Cut」や「Rise of the Ronin」、「DEATH STRANDING」などもセールとなっている。

Days of Playセールは、PlayStation Storeのダウンロード版ソフトでも行なわれているほか、有料プラン「PlayStation Plus」は、新規加入者を対象に好きなプランの12カ月利用券が最大33% OFFで購入できる。

undefined ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください