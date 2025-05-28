½Ð²ñ¤¤¤«¤é44Ç¯¡¢»Ò¤É¤âÆ±»Î¤¬¶¦±é¤Ç¤âÏÃÂê¡Äà°ìÀ¤É÷óÓá·»µ®¤ÈÄïÊ¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¼ã¤¤¡ª¡×
16ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ44Ç¯¡Ä·ÝÇ½³¦¤Îà·»µ®áÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÌî±ÑÍº(60)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿Æ¸ò¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¤Ï¡Ö°¥ÀîæÆ¤µ¤ó64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢24Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤Î°¥ÀîæÆ(¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô½Ð¿È)¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢°¥Àî¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÁ¾º¬ÍªÂ¿(55)¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¹¤ò¹½¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö·»µ®¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï°¥Àî¤Ø¤Î½ËÊ¡¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö°¥Àî¤µ¤ó64ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¤Ï1985Ç¯¤Ë°¥Àî¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤ÆÏ©¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡Ö·àÃË°ìÀ¤É÷óÓ¡×¤Ë»²²Ã¡£92Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£°¥Àî¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÌî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡Ö16ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÃæÌî¤Î¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÌîÂÀ²ì¤È°¥Àî¤ÎÌ¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÊ¡ÃÏÅí»Ò¤¬¡¢9Æü¤«¤éYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£