¿¹»³´´»öÄ¹¡¢À¾ÅÄ»áÈ¯¸À¤òÄÄ¼Õ¡¡¤Ò¤á¤æ¤ê¡ÖÉÔÀµ³Î¤ÊÇ§¼±¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï28Æü¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ç³«¤¤¤¿»²±¡Áª¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢²Æì¸©¤Î¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¡×¤ÎÅ¸¼¨ÀâÌÀ¤ò¡ÖÎò»Ë¤Î½ñ¤´¹¤¨¡×¤È¤·¤¿À¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔÀµ³Î¤ÊÇ§¼±¤Ë´ð¤Å¤¯È¯¸À¤Ç¡¢¸©Ì±¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³²¤·¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤ÆÅÞ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£¤Î»Õ¤È¤·¤Æ¶Ä¤°¸Î»³ÃæÄçÂ§¡¦½éÂå²Æì³«È¯Ä£Ä¹´±¤«¤é¡Ö²Æì¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æº¹¤·¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤ä¤ê²á¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¤½¤ì¤¬²Æì¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡À¾ÅÄ»áÈ¯¸À¤ò½ä¤ê¡¢²Æì¸©µÄÃÄ¤Ï29Æü¡¢¿¹»³»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¸©µÄ²ñ¤¬²Ä·è¤·¤¿¹³µÄ·èµÄ¤ò¼êÅÏ¤¹¡£