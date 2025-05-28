¡ÖIQOS Together X¡×2025Ç¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÈ¯É½¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÅÁÅý¤È¾¢¤Î¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤ëÎ¹¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎµÊ±ì¼Ô¸þ¤±¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖIQOS Together X¡×2025Ç¯¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¡£
¡¡³«»Ï2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï´ØÀ¾½é¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Öµæ¶Ë¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³¤³°Î¹¹Ô¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«»ÏÁ°Æü¤ËÅìµþ¡¦µþ¶¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¡È±ì¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±²ÃÂ®¡¡¡ÖIQOS Together X¡×¤Ç¶¦´¶¤ÈÂÐÏÃ¤ò¹¤²¤ë
¡¡Á°È¾¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹çÆ±²ñ¼Ò ¼ÒÄ¹¤Î¥·¥§¥ê¡¼¡¦¥´¡¼¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£Æ±¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î»ö¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¤½¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ÏÀ¤³¦95ÃÏ°è¤Î»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿äÄê3800Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÀ®¿ÍµÊ±ì¼Ô¤¬»ÈÍÑ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÁ´À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë½ãÇä¾å¤Î4³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Î»þÅÀ¤Ç¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥Ð¥³Á´ÂÎ¤ÎÈÎÇäËÜ¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢ÌóÈ¾Ê¬¤¬²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³À½ÉÊ¡£ÆÃ¤Ë13ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ÎÈÎÇäËÜ¿ô¤¬»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤ò¾å²ó¤ê¡¢50%°Ê¾å¤Î¥·¥§¥¢¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö±ì¤Î½Ð¤Ê¤¤À½ÉÊ¤¬¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾Úµò¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤â¡¢ËÜ¿ô¥Ù¡¼¥¹¤ÇÌó75¡ó¤¬²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÀìÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥´¡¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¥´¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢IQOSÆüËÜ¾åÎ¦10¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿»²²Ã·¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖIQOS Together X¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö20ºÐ°Ê¾å¤ÎµÊ±ì¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Û¤«¡¢±ì¤Î½Ð¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¡¢»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤ËÂå¤ï¤ë¤è¤êÎÉ¤¤ÂåÂØÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÏÃ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2024Ç¯¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥¸³«Àß¤ä¡ØIQOS Inspire Park Omotesando¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä°ìÂÎ´¶¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢IQOS¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿Ê²½¡¢³Ú¤·¤µ¡¢°ìÂÎ´¶¡Ù¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥´¡¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥´¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëIQOS¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤¬2024Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¿äÄê950Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î¡ØIQOS Together X¡Ù¤Ï¡¢¤è¤ê¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ä¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÀÜÅÀ¡Ë³ÈÂç¡¢¤µ¤é¤ËÂçºå¤Ç½é¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¡ÖIQOS Together X¡×¤Î2025Ç¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤è¤êË¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È±ì¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡É¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡5·î28Æü¡Öµæ¶Ë¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×Âè1ÃÆ±þÊç³«»Ï¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÅÁÅý¤È¾¢¤Î¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤ë
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î°æ¾å²ÚÂå¤µ¤ó¤¬¡ÖIQOS Together X¡×¤Î2025Ç¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡Öµæ¶Ë¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë´ë²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ìó1¤«·î´Ö¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò4²óÏ¢Â³¤ÇÅ¸³«¡£5·î28Æü¤«¤é6·î24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÎò»Ë¤äÅÁÅý¡¢¾¢¤Î¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë5Çñ7Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡Ö»É·ãÅª¤Ê°ÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¡×¡ÖÌ¤ÂÎ¸³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×¡Ö¾¢¤Î¾ðÇ®¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÖIQOS Together X¡×¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÎ¹Äø¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£
¡¡¡Ö¿å¤ÎÅÔ¡×¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ç¤Ï¥´¥ó¥É¥é¤Ë¤è¤ë¿å¾åÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤Î¤¿¤áÆÃÊÌ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¸½ÃÏ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÀ¸±éÁÕ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÁÅýÅª¤Ê¥Ù¥Í¥Á¥¢¥ó¥Þ¥¹¥¯¹©Ë¼¤Ç½ÏÎý¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëÀ©ºîÉ÷·Ê¤ò¸«³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÇØ·Ê¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÀìÂ°¤Î±¿Å¾¼ê¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢Ì¾¾¡ÃÏ¡¦¥É¥¥¥ª¡¼¥â¤«¤é¥³¥â¸Ð¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¤Ø°ÜÆ°¡£
¡¡Îò»Ë¤È·Ý½Ñ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿³Ê¼°¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥È¤ÈÈþ¤ÎÀ¤³¦¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¡£¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Î»Ñ¡×¤òÈ¯¸«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤Ï5·î28Æü10»þ¤è¤ê³«»Ï¡£IQOS¸ø¼°²ñ°÷¥µ¥¤¥È¡ÖIQOSPHERE¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆIQOSÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤äÍèÅ¹¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ëºß½»¤¹¤ë20ºÐ°Ê¾å¤ÎµÊ±ì¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎ¹¤Î¤Û¤«¡¢1Çñ2Æü¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ê¤ÉÁí·×18Ëü¸Ä¤Î¾ÞÉÊ¤¬ËèÆüÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡´ØÀ¾½é¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIQOS Lounge Osaka¡×5·î28Æü¤è¤êÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Ç³«ºÅ
¡¡5·î28Æü¤«¤é¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ëIQOS¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIQOS Lounge Osaka¡×¤¬Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ç³«ºÅ¡£
¡¡¡Öµæ¶Ë¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¸ÂÄê¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ä¥¢¡¼Àè¤Î¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤â¡¢Á´¹ñ7ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë9¤Ä¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¡ÖIQOS Together X Lounge¡×¤òÅ¸³«¡£10·î¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦Ãæ¤«¤é20ºÐ°Ê¾å¤ÎµÊ±ì¼Ô¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆIQOS¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢±ì¤Î½Ð¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö°ú¤Â³¤20ºÐ°Ê¾å¤ÎµÊ±ì¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢È¯É½¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¸å¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖIQOS Together X¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òµ¼»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬Å¸³«¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¥Õ¥§¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É¤ä¥â¥¯¥Æ¥ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¡¢Á°ÌÌ180ÅÙ¤ÈÂ¸µ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·Ê¿§¤ËÈô¤Ó¹þ¤àµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ëË×ÆþÂÎ¸³¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡£¡Öµæ¶Ë¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹çÆ±²ñ¼Ò
¡ÊÅ·Ã«ÁëÂç¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By Å·Ã«ÁëÂç | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025052807.html