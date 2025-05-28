¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¡ÛÈ¬Å·Æ²¤Î¡ÖÎä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë ¤È¤í¤±¤ë¤¯¤ê¡¼¤à¥Ñ¥ó¡×ºÆ¤Ó¡ªÇ»¸ü¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¤Ïº£¤À¤±¡£
È¬Å·Æ²¤Ï¡¢¡ÖÎä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë ¤È¤í¤±¤ë¤¯¤ê¡¼¤à¥Ñ¥ó ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¡¢2025Ç¯5·î27Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×¤È¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¤Î¤âº£¤À¤±
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÎä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë ¤È¤í¤±¤ë¤¯¤ê¡¼¤à¥Ñ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×¤Ë¼¡¤°ÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
22Ç¯¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢24Ç¯12·î°ÊÍè¤ÎºÆÈÎ¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤É¤±¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÎä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë ¤È¤í¤±¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ç·Ú¤µ¤Î¤¢¤ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤í¤±¤ë¸ý¤É¤±¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Î¾Êý¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
²Á³Ê¤Ï1¸Ä280±ß¤Ç¤¹¡£
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¬Å·Æ²Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô