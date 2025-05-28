Æ±Î½¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë19ºÐ¤ÎÆÃÄê¾¯Ç¯¤ÎÃË¤Ë¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò16Ç¯¤òµá·º¡Ú¹áÀî¡Û
ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë6·î¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÆ±Î½¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë19ºÐ¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤¹¡£¸¡»¡¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½ÅÂç¡£ÆÃÄê¾¯Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âµá·º¤ÏÄ¨Ìò16Ç¯¤¬ÁêÅö¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ±Î½¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë19ºÐ¤ÎÆÃÄê¾¯Ç¯¤ÎÃË¤Ë¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò16Ç¯¤òµá·º¡Ú¹áÀî¡Û
»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï¹ð¤ÏºòÇ¯6·î¡¢¹â¾¾»ÔÅÄÂ¼Ä®¤ÎÏ©¾å¤ÇÆ±Î½¤Î¹â°æ³ðÌ´¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢±¦¼ê¤ËÃ»Åá¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¼Ç÷¤·¡¢Î¾¼ê¼óÉÕ¶á¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÃ»Åá¤ò¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¡¢º¸¶»¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¤ÎºÛÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¡Ö»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÃ»Åá¤òÈï³²¼Ô¤Ë¸þ¤±¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤ÎÏ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿ÈÈ¹Ô¤Ï´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½ÅÂç¡£ÆÃÄê¾¯Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âµá·º¤ÏÄ¨Ìò16Ç¯¤¬ÁêÅö¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÃ»Åá¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÛÄê³°¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¡¢°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ½ý³²Ã×»àºá¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÈ³¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ò²ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¤éÈï³²¼Ô¤ÎÊè¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê30Æü¡Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£