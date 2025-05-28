¼Ö¹â¤¿¤Ã¤¿86cm¡ª¡¡¾è¤ê¹ß¤ê¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¡ª¡¡¡Ö¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¥¼¥í¡×¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¥¼¥í¤Ï1970Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¡¦¥·¥ç¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼
¢£Á´¹â84cm¤Î¼ÖÂÎ¤äÆÈÁÏÅª¤Ê¥É¥¢¹½Â¤¤¬¤¤¤Þ¤Ê¤ª¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä
¢£¸½ºß¤Ç¤Ï¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤ÆºÆ¤ÓÌÜ¤Ë¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¿ï°ì¤Î½¨ºî
¡¡ÀèÆü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Ó¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë2025¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê1970Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¡¦¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¡¼¥Íºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¥¼¥í¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥ê¥Î¡¦¥·¥ç¡¼¤Î»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÀ®ÁØ·÷¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëStratosfera¤«¤é¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥È¥é¥È¥¹¡ÊÀµ³Î¤Ë¤ÏSTRATO¡ÇS¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£HF¥¼¥í¤Î¥µ¥Ö¥Í¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢1971Ç¯¤Ë¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬´°À®¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¥¼¥í¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁõÈ÷¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤«¤éÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎV·¿4µ¤ÅûSOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥ß¥Ã¥É¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¡¢115ÇÏÎÏ¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡Ü¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥ê¥ä¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¡Ü¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¹½À®¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¥Õ¥ë¥ô¥£¥¢¤Î¤½¤ì¤ËÅù¤·¤¤¡£
¡¡´ðËÜ¹ü³Ê¤È¤Ê¤ë¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¥¼¥íÀìÍÑ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¹Ý´É¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤ËÀÜ¹ç¤µ¤ì¤ë¥ê¥ä¥µ¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¹½Â¤¤ÏÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶îÆ°Êý¼°¤Ï¤â¤Á¤í¤óRWD¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¥¼¥í¤¬¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤Î½¨ºî¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤Ç¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¥æ¡¼¥¸¥Ë¥ª¡¦¥Ñ¥ê¥¢¡¼¥Î¤¬Ä¾ÀÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ1970Ç¯¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥·¥ç¡¼¤Ç¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤¬¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê612P¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¡Ö¥â¥Ç¥å¡¼¥í¡×¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥å¡¼¥í¤è¤ê¤âÄã¤¤¼Ö¹â¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¥¼¥í¤¬²ÄÇ½¤È¤·¤¿¼Ö¹â¤Ï84cm¡¢¤³¤ì¤Ï¥â¥Ç¥å¡¼¥í¤Î¤½¤ì¤è¤ê¤â9.5cmÄã¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤ë¡£ÅëºÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËV·¿4µ¤Åû¤òÁªÂò¤·¤¿¸ú²Ì¤â¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾è¹ßÍÑ¤Î¥É¥¢¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¬¥ë¥¦¥¤¥ó¥°¼°¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥·¥¶¡¼¥¹¼°¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò·ó¤Í¤¿µðÂç¤ÊÂæ·Á¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¥Î¥Ö¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Á¥¢¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁ°Êý¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï¤Õ¤¿¤ê¾è¤ê¤ÎÀß·×¤À¤¬¡¢ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼¼Æâ¤«¤é¤Î»ë³¦¤Ï¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤À¤¬¡¢2000Ç¯Âå¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È½ù¡¹¤Ë³Æ¼Ò¤È¤â·Ð±Ä¤¬°²½¡£¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤â¤½¤ÎÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2008Ç¯¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÅÝ»º¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤é¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿µ®½Å¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï2011Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¥¼¥í¤ÏÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç1²¯±ß¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤Íî»¥²Á³Ê¤ÇÎ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¥¹¥È¥é¥È¥¹HF¥¼¥í¤ò¼«¿È¤ÎÌÜ¤ÇÄ¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Ó¥ë¥«¥¦¥ó¥·¥ë¤òË¬¤ì¤¿¼Ô¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Îò»ËÅª¤Ê°ì´ü°ì²ñ¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£