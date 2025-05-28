¡Ö³ÍÆÀ¤ËÇ®¿´¡×µ©Âå¤ÎÌ¾¾Î¨¤¤¤ë¥È¥ë¥³Ì¾Ìç¤¬¡È90È¯´ØÍ¿¡É¤ÎÆüËÜ¿ÍFW¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ª¡ÖÂàÃÄ¤òÁª¤ó¤Ç¤âÉÔËþ¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë»Ø´ø´±¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ë¡¢µ©Âå¤ÎÌ¾¾¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬Î¨¤¤¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç33¥´¡¼¥ë¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë£±·î¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¸Å¶¶µü¸è¤¬¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤éCF¤ËÊÑ¹¹¡£¿·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·Â³¤±¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡£Á°ÅÄ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó40²¯±ß¡Ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ°ÅÄ¤Ë¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤â¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥º¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLeeds United News¡Ù¤Ï£µ·î27Æü¡¢¡Ö¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤â¥Þ¥¨¥À³ÍÆÀ¤ËÇ®¿´¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¨¥À¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç£³Ç¯¤ò²á¤´¤·¡¢158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¾ï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢62¥´¡¼¥ë¡¦28¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç90¥´¡¼¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¨¥À¤¬ÂàÃÄ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉÔËþ¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡Á°ÅÄ¼«¿È¤ÏÀèÆü¡¢µî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢µî½¢¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ï¤µ¤é¤Ë²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ë¡¢µ©Âå¤ÎÌ¾¾¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬Î¨¤¤¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç33¥´¡¼¥ë¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë£±·î¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¸Å¶¶µü¸è¤¬¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤éCF¤ËÊÑ¹¹¡£¿·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·Â³¤±¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ°ÅÄ¤Ë¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤â¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥º¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLeeds United News¡Ù¤Ï£µ·î27Æü¡¢¡Ö¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤â¥Þ¥¨¥À³ÍÆÀ¤ËÇ®¿´¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¨¥À¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç£³Ç¯¤ò²á¤´¤·¡¢158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¾ï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢62¥´¡¼¥ë¡¦28¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç90¥´¡¼¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¨¥À¤¬ÂàÃÄ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉÔËþ¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡Á°ÅÄ¼«¿È¤ÏÀèÆü¡¢µî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢µî½¢¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ï¤µ¤é¤Ë²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô