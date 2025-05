¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ËºÆÅÙ¹ßÎ×¡ª¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ëÏÃÂê¤Î¿·¶Ê¡ÖWORK HARD¡×¤ò°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『THE FIRST TAKE』第547回では『No No Girls THE FINAL』のファイナリスト10名とともに自身の楽曲「SAD SONG」を特別パフォーマンス!

ちゃんみながYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)に再登場し、現代社会に向かって、ちゃんみなが“WORK”と鼓舞する声が印象的な、疾走感溢れる話題の新作「WORK HARD」を披露。

本楽曲のMVは、豪華キャスティングの話題に加え、「過去一レベルで面白い このMV」「ちゃんみなひとりで十色出せるのすごすぎる」「産後一発目のMVでスカイダイビングする母強すぎる」などのコメントも溢れかえり、300万回再生を突破。公開から2週間経過した現現も、依然急上昇にもランクインし続けている。

自身のアーティスト活動のみならず、プロデューサー、そして母の顔まで公私ともに“WORK HARD”し続けるちゃんみな。

「応援歌みたいな曲になりますように」と語る「WORK HARD」は、彼女の表現の振れ幅を存分に感じさせる、鬼気迫るパフォーマンスで、見る者の心を焚きつけること間違いない。

昨年は自身の結婚・出産にくわえ、「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」という前代未聞の応募メッセージからはじまった「BMSG」とタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls』のプロデューサーとしてのあらたな扉を開いたちゃんみな。

先日公開された『THE FIRST TAKE』第547回では『No No Girls THE FINAL』のファイナリスト10名とともに自身の楽曲「SAD SONG」を特別パフォーマンスで披露。公開から10日間にわたりYouTubeの急上昇チャート1位をキープし、すでに1,000万回再生を突破するなど社会現象的な広がりを見せている。

ちゃんみなが再降臨する『THE FIRST TAKE』第550回は、5月28日22時にプレミア公開。

リリース情報

20025.05.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I hate this love song」

2025.07.23 ON SALE

Blu-ray&DVD『AREA OF DIAMOND 2』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/