aespa¡¡ASEA¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡×º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤³Ú¶Ê¤âÌÀ¤«¤¹
´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡×¤¬28Æü¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN¡×½éÆü¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖASIA STAR ENTERTAINER AWARDS¡×¡ÊASEA¡Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¸ø±é·¿¼ø¾Þ¼°¡£Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢28Æü¡¢29Æü¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥ê¡¼¥À¡¼KARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡á25¡Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¹¥¤¤Êaespa¤Î³Ú¶Ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿GISELLE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡á24¡Ë¤Ï¡ÖWhiplash¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡á24¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁá¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Î¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¤Ç¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤òºÙ¤«¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Û¤«28Æü¤Ë¤Ïaespa¡¢ENHYPEN¡¢NCT WISH¡¢NEXZ¡¢NiziU¡¢timelesz¤é¤¬½Ð±é¡£THE BOYZ¤Î¥¸¥å¥è¥ó¡¢IVE¤Î¥ì¥¤¤¬¼ø¾Þ¼°¤ÎMC¤òÌ³¤á¡¢ÇÐÍ¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¤¬Âç¾Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£