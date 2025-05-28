¸µNHK¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Ë¿©¥ì¥Ý³Ø¤Ö¡¡¡ÖÌî¿´²È¡×¤ÎÁÇ´é¤Ö¤Ã¤Á¤ã
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬¡¢29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ëÍß¡×¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤É¤¦¤·¤Æ¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤ÍßË¾Ç®ÊÛ¡ª29ÆüÊüÁ÷¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¥²¥¹¥È
¡¡µÙ±é¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ê¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ë¤ÎÂåÂÇMC¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ö¥¬¥Þ¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡ª·ÝÇ½¿Í¥Þ¥ëÈëÍßË¾DX¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤ÍßË¾¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿ÃæÀî¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤È¤¤¤¦Åç¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇExpress yourself¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢º£¤â¤½¤ì¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬ÃæÀî¤ÎÁÇ´é¤òË½Ïª¤¹¤ë¡£ÂçÂô¤Ï¡Ö¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌî¿´²È¤Ç¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÇÀäÂÐ¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Íß¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¿©¥ì¥Ý¤ÎÊýË¡¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÀî¤Ï¡ÖÂçÂô¤µ¤ó¤Ï¿©¥ê¥Ý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤´¤Ï¤ó¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ãÂåÂÇMC¡ä
ÅÄÂ¼½ß
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
º´ÌîÍºÂç¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡ÊINI¡Ë
°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë
ÂçÂô¤¢¤«¤Í
½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë
ÃæÀî°ÂÆà
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡ÊÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢Â¼¾å¡Ë
»³Ç·Æâ¤¹¤º
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤É¤¦¤·¤Æ¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤ÍßË¾Ç®ÊÛ¡ª29ÆüÊüÁ÷¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¥²¥¹¥È
¡¡µÙ±é¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ê¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ë¤ÎÂåÂÇMC¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ö¥¬¥Þ¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡ª·ÝÇ½¿Í¥Þ¥ëÈëÍßË¾DX¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤ÍßË¾¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬ÃæÀî¤ÎÁÇ´é¤òË½Ïª¤¹¤ë¡£ÂçÂô¤Ï¡Ö¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌî¿´²È¤Ç¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÇÀäÂÐ¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Íß¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¿©¥ì¥Ý¤ÎÊýË¡¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÀî¤Ï¡ÖÂçÂô¤µ¤ó¤Ï¿©¥ê¥Ý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤´¤Ï¤ó¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ãÂåÂÇMC¡ä
ÅÄÂ¼½ß
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
º´ÌîÍºÂç¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡ÊINI¡Ë
°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë
ÂçÂô¤¢¤«¤Í
½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë
ÃæÀî°ÂÆà
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡ÊÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢Â¼¾å¡Ë
»³Ç·Æâ¤¹¤º