¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦4K½¤ÉüÈÇ¡¢100¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤ËÀ¤³¦Æ±»þ¾å±Ç·èÄê
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤¬1925Ç¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥µ¥¤¥ì¥ó¥È±Ç²è¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù¤Î4K½¤ÉüÈÇ¤¬¡¢À¤³¦½é¾å±Ç¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É100¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë6·î26Æü¤Ë¡¢À¤³¦Æ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¢¥Æ¥¢¥È¥ëÇßÅÄ¡¢¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µþÅÔ¡¢Éú¸«¥ß¥ê¥ª¥óºÂ¡¢KBC¥·¥Í¥Þ¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥¥Î¤Î6·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡ÊÇÛµë¡§KADOKAWA¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦4K½¤ÉüÈÇ¡¢Í½¹ðÊÔ
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤¬µÓËÜ¡¦À½ºî¡¦´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1925Ç¯6·î26Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥°¥í¡¼¥Þ¥ó¥º¡¦¥¨¥¸¥×¥·¥ã¥ó¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å»þÂå¤Î¥¢¥é¥¹¥«¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥é¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ä±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤ÎÍäÀîÄ¹¼£»á¤âÀ¸³¶¤Î¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤È¤·¤Æµó¤²¤¿Ì¾ºî¤À¡£
¡¡1942Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¼«¿È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢²»À¼¸ú²Ì¡¢²»³Ú¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥È¡¼¥¡¼ÈÇ¡×¤¬ºÆÊÔ½¸¤µ¤ì¡¢Âè15²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç2ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¤³¤Î1942Ç¯ÈÇ¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥ÈÈÇ¡×¡Ê1925Ç¯ÈÇ¡Ë¡£½é¸ø³«¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É100Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÆü¤Ë¡¢4K¤Ç½¤Éü¤µ¤ì¡¢»Ø´ø¼Ô¡¦ºî¶Ê²È¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥³¥¢¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀï¸å½é¤á¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î4K½¤ÉüÈÇ¤Ï¡¢º£·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥«¥ó¥Ì¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²èº×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¥â¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö2022Ç¯¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥æ¥¹¥¿¡¼¥·¥å´ÆÆÄºî¡Ø¥Þ¥Þ¤È¾«ÉØ¡Ù¡¢ºòÇ¯¤Î¥¢¥Ù¥ë¡¦¥¬¥ó¥¹´ÆÆÄºî¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ì¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù4K½¤ÉüÈÇ¤ÎÀ¤³¦½é¾å±Ç¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£¥ê¥å¥ß¥¨¡¼¥ë·»Äï¤Ë¤è¤ë¥·¥Í¥Þ¥È¥°¥é¥ÕÈ¯ÌÀ¤«¤é130¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢ËÁ¸±¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î°¦¤¹¤Ù¤·æºî¤¬¡¢¥«¥ó¥Ì¤ÎÆÃÊÌ¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ë¤Æ¤½¤Î100¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î26Æü¤Î¾å±Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«½ô¹ñ¡¢¥µ¥Ï¥é°ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¹á¹Á¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢70¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤âÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡Ê2025Ç¯4·î25Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥¢¥È¥ëÇßÅÄ¤È¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¶¨²ñ²ñÄ¹¡¦ÂçÌîÍµÇ·»á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï³Æ·à¾ì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½¡Ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î¼î¶Ì¤Î·æºî¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù¤Ï¡¢100Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤¤¤È¥Ú¡¼¥½¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¯ºîÉÊ¡£¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó
»£±Æ¡§¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥È¥µ¥í¡¼
Èþ½Ñ¡§¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦D¡¦¥Û¡¼¥ë
À½ºî¡§¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó - ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä
½Ð±é¡§
¸ÉÏµ¤Ê¹Û»³»Õ¡§¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡§¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¦¥Ø¥¤¥ë
¥Ô¥Ã¥°¡¦¥¸¥à¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¡§¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¦¥§¥¤¥ó
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¡¼¥»¥ó¡§¥È¥à¡¦¥Þ¥ì¥¤
¥Ï¥ó¥¯¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡§¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥°¥Þ¥ó
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¡§¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥¦¥§¥¤¥È
1925Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¡¿ËÜÊÔ88 Ê¬¡¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥µ¥¤¥º¡¿¥â¥Î¥¯¥í¡¿¸¶Âê¡§THE GOLD RUSH
THE GOLD RUSH MOTION PICTURE ¡ÊC¡Ë ROY EXPORT S.A.S. ALL RIGHTS RESERVED. THE GOLD RUSH DRAMATIC COMPOSITION: COPYRIGHT ¡ÊC¡Ë 1996 THE ROY EXPORT COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. CHARLES CHAPLIN¡ÊR¡Ë AND THE LITTLE TRAMP ARE TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF BUBBLES INC. S.A. OR ROY EXPORT S.A.S, AS APPLICABLE, USED WITH PERMISSION
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦4K½¤ÉüÈÇ¡¢Í½¹ðÊÔ
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤¬µÓËÜ¡¦À½ºî¡¦´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1925Ç¯6·î26Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥°¥í¡¼¥Þ¥ó¥º¡¦¥¨¥¸¥×¥·¥ã¥ó¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å»þÂå¤Î¥¢¥é¥¹¥«¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥é¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ä±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤ÎÍäÀîÄ¹¼£»á¤âÀ¸³¶¤Î¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤È¤·¤Æµó¤²¤¿Ì¾ºî¤À¡£
¡¡¤³¤Î4K½¤ÉüÈÇ¤Ï¡¢º£·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥«¥ó¥Ì¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²èº×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¥â¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö2022Ç¯¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥æ¥¹¥¿¡¼¥·¥å´ÆÆÄºî¡Ø¥Þ¥Þ¤È¾«ÉØ¡Ù¡¢ºòÇ¯¤Î¥¢¥Ù¥ë¡¦¥¬¥ó¥¹´ÆÆÄºî¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ì¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù4K½¤ÉüÈÇ¤ÎÀ¤³¦½é¾å±Ç¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£¥ê¥å¥ß¥¨¡¼¥ë·»Äï¤Ë¤è¤ë¥·¥Í¥Þ¥È¥°¥é¥ÕÈ¯ÌÀ¤«¤é130¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢ËÁ¸±¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î°¦¤¹¤Ù¤·æºî¤¬¡¢¥«¥ó¥Ì¤ÎÆÃÊÌ¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ë¤Æ¤½¤Î100¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î26Æü¤Î¾å±Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«½ô¹ñ¡¢¥µ¥Ï¥é°ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¹á¹Á¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢70¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤âÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡Ê2025Ç¯4·î25Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥¢¥È¥ëÇßÅÄ¤È¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¶¨²ñ²ñÄ¹¡¦ÂçÌîÍµÇ·»á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï³Æ·à¾ì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½¡Ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î¼î¶Ì¤Î·æºî¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù¤Ï¡¢100Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤¤¤È¥Ú¡¼¥½¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¯ºîÉÊ¡£¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¡Ø²«¶â¶¸»þÂå¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó
»£±Æ¡§¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥È¥µ¥í¡¼
Èþ½Ñ¡§¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦D¡¦¥Û¡¼¥ë
À½ºî¡§¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó - ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä
½Ð±é¡§
¸ÉÏµ¤Ê¹Û»³»Õ¡§¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡§¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¦¥Ø¥¤¥ë
¥Ô¥Ã¥°¡¦¥¸¥à¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¡§¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¦¥§¥¤¥ó
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¡¼¥»¥ó¡§¥È¥à¡¦¥Þ¥ì¥¤
¥Ï¥ó¥¯¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡§¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥°¥Þ¥ó
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¡§¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥¦¥§¥¤¥È
1925Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¡¿ËÜÊÔ88 Ê¬¡¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥µ¥¤¥º¡¿¥â¥Î¥¯¥í¡¿¸¶Âê¡§THE GOLD RUSH
THE GOLD RUSH MOTION PICTURE ¡ÊC¡Ë ROY EXPORT S.A.S. ALL RIGHTS RESERVED. THE GOLD RUSH DRAMATIC COMPOSITION: COPYRIGHT ¡ÊC¡Ë 1996 THE ROY EXPORT COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. CHARLES CHAPLIN¡ÊR¡Ë AND THE LITTLE TRAMP ARE TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF BUBBLES INC. S.A. OR ROY EXPORT S.A.S, AS APPLICABLE, USED WITH PERMISSION