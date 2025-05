チェルシーは新たなFW獲得が近づいている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーはストラスブールに所属する22歳のオランダ人FWエマニュエル・エメガの獲得が決定的になっているという。



現在22歳のエメガは2023年7月にストラスブールに加入すると、デビューシーズンから8ゴールを記録するなど存在感を発揮。今季はさらにその活躍に磨きがかかっており、リーグ・アンで27試合に出場し、14ゴール3アシストと圧巻の活躍を見せた。





