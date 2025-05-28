¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÂç¾¦Âç¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¼Âà¤Ç¾ëÀ¾¹ñºÝÂç¤ÎÉÔÀï¾¡·èÄê
¡¡Âè£·£´²óÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ï£²£¸Æü¡¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿Âç¾¦Âç¤«¤éÌîµåÉôÆâ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤òÍýÍ³¤Ë¡¢½Ð¾ì¼Âà¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÍý¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç¾¦Âç¤¬½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à£±ÆüÌÜÂè£³»î¹ç¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾ëÀ¾¹ñºÝÂç¤ÎÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à£±ÆüÌÜÂè£´»î¹ç¤ÎÊ¡°æ¹©Âç¤È¶áÂç¹©³ØÉô¤È¤Î»î¹ç¤ÏÂè£³»î¹ç¤Ë·«¤ê¾å¤²¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±Éô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ØÀ¾Ï»Âç³Ø½Õµ¨¥ê¡¼¥°ÀïÃæ¤Î£´·î£²£±Æü¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤ÎÉÚ»³ÍÛ°ì»á¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¡¢¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃÎ¿Í¤Ë±¿Å¾¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Âç³Ø¤ÏÆ±£²£´ÆüÉÕ¤ÇÆ±»á¤È¤Î°Ñ¾ü·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¹âÀ¥µÁÏÂ¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£°¡Ë¤¬Âå¹Ô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢º£·î£²£°Æü¤Ë£·µ¨Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Íâ£²£±Æü¤Ë¡¢éðÀîÂçÊá¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£µºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ö³ØÀ¸Ìîµå¤Ï¶µ°é³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¸µÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¼Âà¤ò¿½¤·½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î·ú³Ø¤ÎÍýÇ°µÚ¤Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä·û¾Ï¤Î¼ñ»Ý¤Ë´Õ¤ß¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎÑÍý´Ñ¡¦¸ø¶¦Àº¿À¤òÈ÷¤¨¤¿¿Í´Ö·ÁÀ®¤òÃ£À®¤¹¤Ù¤¯¡¢Á´³Ø¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£