Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¡È¸Å¸ÅÊÆ¡É¡È¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡É ÀìÌç²È¡Ö¸Å¸ÅÊÆ¤ÏÆ÷¤¤¤¬°ã¤¦¡×¡Äµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡È¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¡É°û¿©Å¹¤ÏÅ¹¤ÇÀºÊÆ
Áá¤±¤ì¤Ð¡¢29Æü¤Ë¤â°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡£
Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¸«ÄÌ¤·¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¡¢2022Ç¯»º¤Î¤ªÊÆ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¸Å¸ÅÊÆ¡×¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¡¢Ä®¤Î¤ªÊÆ²°¤µ¤ó¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¸þ¤±¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯»º¡¢¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¡£
¤½¤ÎÌ£¤Ê¤É¤Ï¡¢¿·ÊÆ¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï
28Æü¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹ñ²ñ¤Ç¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬ÅúÊÛ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
Íè½µ¤Ï2000±ß¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Ë¡¢Ä®¤Î¤ªÊÆ²°¤µ¤ó¤äÃæ¾®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë5¥¥í1800±ßÄøÅÙ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Êª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
Áá¤±¤ì¤Ð¡¢29Æü¤Ë¤â°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡£
¥³¥á²Á³Ê¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢³«Å¹Á°¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£
ÃËÀµÒ¡§
¤³¤ì¤Ï¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡É¤Ç¤¹¡£º£¤Ï3ÇÕÌÜ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È2¡ÊÇÕ¡Ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½÷ÀµÒ¡§
¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 3¡Á4ÇÕ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¼¡¡¹¤È¤´ÈÓ¤ò¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡É¡£
¤Ë¤¯È¾ ÅÚ±º¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅ¹¡¦Çë¸¶Í¦ºî ÂåÉ½¡§
ÅöÅ¹¤Ï¿·³ã¸©¤Îµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò¡¢¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¹âÆ¤ÎÃæ¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡¦µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª
½÷ÀµÒ¡§
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤ªÊÆ¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ë¡£
¡ÊQ.º£²¿ÇÕÌÜ¡©¡Ë
2ÇÕÌÜ¡£¤¦¤Õ¤Õ¤Õ¡£ÀµÄ¾¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡£
½÷ÀµÒ¡§
¤¹¤´¤¤¹â¤¤¤ªÊÆ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈþÌ£¤·¤¯²¿ÇÕ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢Âç¹¥É¾¤Î¡È¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¡É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤ò¡¢¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡£
¤Ë¤¯È¾ ÅÚ±º¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅ¹¡¦Çë¸¶Í¦ºî ÂåÉ½¡§
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸¼ÊÆ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤òËèÆüÀºÊÆµ¡¤Ç1»þ´Ö¤«¤±¤Æ¥Ô¥«¥Ô¥«¤ÎÇò¤¤¤ªÊÆ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤ò¸¼ÊÆ¤Î¾õÂÖ¤Ç»ÅÆþ¤ì¡¢ËèÄ«¡¢¤ªÅ¹¤ÇÀºÊÆ¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤âËèÆüÀºÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥á¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë¿æ¤¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½÷ÀµÒ¡§
²È¤À¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¾¯¤ÊÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ª¤«¤ï¤ê¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¤¤ç¤¦¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¡£
ÀìÌç²È¡Ö¸Å¸ÅÊÆ¤ÏÆ÷¤¤¤¬°ã¤¦¡×
Íè½µ¤Ë¤â¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬2000±ßÄøÅÙ¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Ï¤¸¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡Ä¡£
Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
ÇÀ¿åÂç¿Ã½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2000±ßÄøÅÙ¤È¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤¿¤¿¤Çä¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤Î2000±ß¤¬À¸»º¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢¸Å¤¤È÷ÃßÊÆ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
Íè½µÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¸«ÄÌ¤·¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¡¢2022Ç¯»º¤Î¤ªÊÆ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¸Å¸ÅÊÆ¡×¡£
¤µ¤é¤Ëº£¸å¡¢Ä®¤Î¤ªÊÆ²°¤µ¤ó¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¸þ¤±¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯»º¡¢¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¡£
ÆâÅÄÊÆÅ¹¡¦ÆâÅÄ¹¬ÃËÂåÉ½¡§
¡Ê¸Å¸ÅÊÆ¤Ï¡ËÆ÷¤¤¤¬¤Þ¤º°ã¤¤¤Þ¤¹¡¢¹á¤ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÊÆ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Ò¤Í½¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¤¢¤È¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤È¤«¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÈÓ¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¸ÅÊÆ¤Ê¤É¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÌîºÚ¼¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 5·î28ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë