ÇÑÀþ¤ÎÀþÏ©±è¤¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¸¥µ¥¤¤ò¡ªÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤òÌÜ»Ø¤·ÌÜÉ¸¤Ï3,000ËÜ¡¡»ùÆ¸¤È±à»ù¤â°ì½ï¤ËÉÄ¿¢¤¨¡¡½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô
Âç´Û»Ô¤ÇÇÑÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀþÏ©±è¤¤¤Ë¥¢¥¸¥µ¥¤¤ò¿¢¤¨¡¢Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬6Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3,000ËÜ¤Î¥¢¥¸¥µ¥¤¤ò¿¢¤¨¤ë·×²è¤Ç¡¢27Æü¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ùÆ¸¤È±à»ù¤â°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀþÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç´Û»Ô¤ÎÄ¹ÌÚ¾®³Ø¹»¤Î5Ç¯À¸¤ÈÄ¹ÌÚÊÝ°é½ê¤Î±à»ù¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó40¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2009Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¾®ºäÅ´Æ»¤ÎµìÂÒÌî±Ø¼þÊÕ¤Ë¥¢¥¸¥µ¥¤¤ò¿¢¤¨¤ë³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Ç¯À¸
¡Ö¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
5Ç¯À¸
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
5Ç¯À¸
¡Ö¤Ü¤¯¤¬Æó½½ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºé¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤¤¿¥¢¥¸¥µ¥¤¤ÏÌó2,500ËÜ¡£
3Ç¯¸å¤Î2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢3,000ËÜ¤ò¿¢¤¨¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
Íè·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÀþÏ©±è¤¤¤Î¥¢¥¸¥µ¥¤¡£
ÃÏ°è¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»Á´¹ñ¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤¥ìー¥ë¥íー¥É¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£