ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ (C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡28Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º³ù¥±Ã«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐDeNAÀï¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¾¾±º·ÄÅÍ¡¢ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¾±»ÊÍÛÅÍ¡£

¡¡3²óÉ½¡¢¾¾±º¤ÏÏ¢ÂÇ¤Ç°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­¡¢³á¸¶¹·´õ¡¢ÅìºÊ½ãÊ¿¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¡¡3²óÎ¢¡¢Í­±òÄ¾µ±¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢ºå¸ýÜÛ¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£1ÂÐ3¤È¤¹¤ë¡£

¡¡¾¾±º¤Ï3²ó67µå¡¢4°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£4²óÉ½¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎÃæ»³¾½ÎÌ¤¬ÅÐÈÄ¡£¿¹·ÉÅÍ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£1ÂÐ4¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡5²óÎ¢¡¢Æó»à¤«¤éÍ­±ò¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥½¥í¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£2ÂÐ4¤È¤¹¤ë¡£

¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë6²óÎ¢¡¢µÜºê°ì¼ù¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ÅÄµÜÍµÎÃ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òµó¤²Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£Â³¤¯¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òµó¤²¤³¤Î²ó¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£

¡¡8²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï5ÈÖ¼ê¤ÎËÙ¿ðµ±¡£Ìµ»à°ì¡¦»°ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦°ËÆ£¸÷¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£6ÂÐ5¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÎ¢¡¢Í­±ò¤Î·É±ó»Íµå¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢À¶¿åÍ¥¿´¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£ºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£

¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï6ÈÖ¼ê¤Î¿ù±ºÌ­Âç¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£

¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏDeNA¤Ë7ÂÐ5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£

¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹