Ì±Êü³Æ¶É¡¡³èÆ°½ªÎ»¤ÎÍò¤ËÆÃÈÖ¥ª¥Õ¥¡¡¼°ÕÍß¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¼ÒÄ¹¸ÀµÚÁê¼¡¤°
¡¡Ì±Êü³Æ¶É¤¬ÍèÇ¯5·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿Íò¤Ø¤ÎÆÃÈÖ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï26Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢Íò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ÀµÚ¡£Æ±¶É¤Ç¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤Þ¤ÇÌó20Ç¯´Ö¡¢Íò¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆÃÈÖÀ©ºî¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¼ÄÄÍ¹À¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Íò¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë·×140²ó½Ð±é¡£¡Ö³èÆ°½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ä»ëÄ°¼Ô¤ò¤É¤¦³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤â¤·²æ¡¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÎ¶ÊõÀµÊö¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍò¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±¶É¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤ÎÍò¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¼¤ÒTBS¤«¤é¸µµ¤¤ÊÍò¤Î»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿Íò¤Ïº£·î6Æü¡¢Íè½Õ¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£20Ç¯12·î31Æü¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Ï19Ç¯6·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£