Â¿ÍÍ¤ÊÆ°¿¢Êª¤ò°é¤à¹ñÆ»G331¹æÀþ±èÀþ¡¡Ãæ¹ñµÈÎÓ¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹½Õ5·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¹ñÆ»G331¹æÀþ¤ÎµÈÎÓ¾Ê¶è´Ö¤Ï¡¢Á´Ä¹1437¥¥í¡¢Æ±¾Ê½¸°Â»Ô¤«¤éàí½Õ¡Ê¤³¤ó¤·¤å¤ó¡Ë»Ô¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£±èÀþ¤ÏÁÔÂç¤Ê¹ñ¶¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñËÌÊý¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ëÆ±¾Ê¤Î¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸°¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾ÊÆîÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½¸°Â»Ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À¸ÂÖ´Ä¶¤¬²þÁ±¤òÂ³¤±¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤¬Ãø¤·¤¯Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ»Îà¤¬À¸Â©¡¢ÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ûÎÐ¹¾Î®°è¤Î¼¾ÃÏ¤Ï¡¢¥³¥¦¥é¥¤¥¢¥¤¥µ¤ä¥³¥¦¥Î¥È¥ê¡¢¥³¥Ö¥Ï¥¯¥Á¥ç¥¦¡¢¥ª¥·¥É¥ê¡¢¥È¥â¥¨¥¬¥â¤Ê¤É¡¢Ä»Îà¤Î½ÅÍ×¤ÊÅÏ¤ê¤ÎÃæ·ÑÃÏ¡¢ÈË¿£ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Çò»³¤ÏËÌÅì¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤â¹â¤¤»³·Ï¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ¸ÂÖ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë¡£ÍºÂç¤Ê¼«Á³·Ê´Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÉÙ¤ÊÌîÀ¸Æ°¿¢Êª»ñ¸»¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¹âÎï¿Í»²¡¢¥Á¥ç¥¦¥»¥ó¥´¥è¥¦¡¢¹ÈÆ¦¿ù¡Ê¥Á¥å¥¦¥´¥¯¥¤¥Á¥¤¡Ë¡¢ÅìËÌ¸×¡Ê¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¡Ë¡¢¥¯¥í¥Æ¥ó¤Ê¤É¡ÖÀ¤³¦¤Î¼ï¤Î°äÅÁ»Ò¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ö¼«Á³ÇîÊª´Û¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª1610¼ï¡¢¿¢Êª1669¼ï¡¢Âç·¿¶ÝÎà794¼ï¤¬À¸Â©¤¹¤ë¡£
¡¡àí½Õ»Ô¤Ï¹ñÆ»G331¹æÀþÆ±¾Ê¶è´Ö¤Î½ªÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£»ÔÆâ¤Î·É¿®¼¾ÃÏ¤ÏÅÏ¤êÄ»¤Î¡Ö¸Þ¤ÄÀ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥Þ¥¬¥ó¤ä¥Ò¥·¥¯¥¤¤«¤é¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥¸¥í¥ï¥·¡¢¥ª¥ª¥ï¥·¤Ê¤É¤Î¹ñ²ÈµéÊÝ¸îÄ»Îà¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤ÎÅÏ¤êÄ»¤¬À¸Â©¤·¡¢Ãæ·ÑÃÏ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÏ¤êÄ»¤ÎÈôÍè¤Ï¼¾ÃÏ¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ä¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤â°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£