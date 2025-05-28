ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£±¡¥£´¡óÉÕ¶á¤Ë¾®ÉýÄã²¼

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.44¡¡8.27¡¡8.46¡¡7.30
1MO¡¡11.77¡¡8.20¡¡9.11¡¡7.59
3MO¡¡11.22¡¡8.02¡¡9.37¡¡7.61
6MO¡¡10.91¡¡7.82¡¡9.66¡¡7.71
9MO¡¡10.63¡¡7.67¡¡9.74¡¡7.78
1YR¡¡10.45¡¡7.62¡¡9.85¡¡7.86
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.84¡¡10.27¡¡9.27
1MO¡¡10.24¡¡10.47¡¡9.27
3MO¡¡10.37¡¡10.57¡¡9.05
6MO¡¡10.48¡¡10.57¡¡8.72
9MO¡¡10.50¡¡10.52¡¡8.50
1YR¡¡10.55¡¡10.54¡¡8.39
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.84¡¡10.27¡¡9.27
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