¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤Ã¤¿µÕÊý¸þ20¹æ¤ËÁ´°÷¤¢Á³¡¡Æ±Î½¥Þ¥ó¥·ー¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¡×¡¡ÈïÃÆÅê¼ê¤â»×¤ï¤º¡Ö¥ªー¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£º£µ¨¥á¥¸¥ãー¤Ç°ìÈÖ¾è¤ê¤È¤Ê¤ë20¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢2»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï9ー5¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ï¢¾¡¡£2¥«ー¥É¤Ö¤ê¤Ë¥·¥êー¥º¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×
ÂçÃ«¤Ï1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë3»î¹çÏ¢Â³ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢ー¥Á¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢³°³ÑÄ¾µå¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ»°¿¶¡£2»à»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¿½¹ð·É±ó¤ÇÊâ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾×·â¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¿¥Êー¡¦¥Ð¥¤¥ÓーÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¤ä¤äº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢º¸ÍãÊý¸þ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¤Î¤ÏÌó6¥áー¥È¥ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥Õ¥§¥ó¥¹¡£¤½¤³¤ò±Û¤¨¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤·¤¬¤¿¤¯¡¢ÂçÃ«¼«¿È¤âÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀª¤¤¤è¤¯ÂÇÀÊ¤«¤éÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈïÃÆ¤·¤¿¥Ð¥¤¥Óー¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç»×¤ï¤º¡¢¡Ö¥ªー¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÀµÄ¾¡¢ËÍ¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤è¡£¤³¤ì¤Ç¤³¤Î²ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥Á¤Îµå¾ì¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤¬µÕÊý¸þ¤Ë±¿¤Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¾×·â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤
ÂçÃ«¤ÎµÕÊý¸þÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü4¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Æ±Î½¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼»ÅÊ¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£Èà¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢È¾¤Ð¤¢¤¤ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤¬ÂÇ¤Ä¤È¥Üー¥ë¤Ï¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤Î¾ì¹ç¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Â¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¹â¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾åµ¡·ù¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤¬¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤Î¥Üー¥ë¤òÂÔ¤Á¡¢¤º¤Ã¤Èµ¬Î§¤¢¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£