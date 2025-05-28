¤Ï¡¢Â®¤¹¤®¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î20¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë´Ú¹ñ»æ¤â¶ÄÅ·¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¤Ë»Ä¤ë¡ÈÄ¶Â®¥Ú¡¼¥¹¡É¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç20¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¶Ã°Û¤Î¡È¥·¡¼¥º¥ó60ËÜ¡É¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ú¹ñ»æ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥«¥á¥é·ã¼Ì¡ªºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
ÂçÃ«¤Ï5·î28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡Ê1ËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢2»Íµå¡¢2ÂÇÅÀ¡¢2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤Ç9-5¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï4²óÉ½¤À¡£2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¥¿¥Ê¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ó¡¼¤¬½éµå¤ËÅê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø362¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó110¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ç26Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥ÄÀï¡¢27Æü¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î3ÀïÏ¢È¯¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤ÎËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£18ËÜ¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤é¤ò°ú¤Î¥¤·¤ÆÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÎÀª¤¤¤ÇÃ±½ã·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó59ËÜ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¤Ë»Ä¤ë¡ÈÄ¶Â®¥Ú¡¼¥¹¡É
ÂçÃ«¤Ïº£µ¨55»î¹çÌÜ¤Ç20¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¾å¡¢55»î¹ç°ÊÆâ¤Ë20ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÂçÃ«¤¬3¿ÍÌÜ¡£1951Ç¯¤Î¥®¥ë¡¦¥Û¥Ã¥¸¥¹¡Ê21ËÜ¡Ë¡¢2019Ç¯¤Î¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê20ËÜ¡Ë¤Ë¼¡¤°²÷µó¤Ç¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï¥·¡¼¥º¥ó54ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î20¹æÅþÃ£¤Ï75»î¹çÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤ò20»î¹ç¤âÁá¤¯·«¤ê¾å¤²¤¿¤ï¤±¤À¡£
ÂçÃ«¤ÏÆ±Æü¤Î»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤òÂÇÎ¨0.296¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÂÇÅÀ¡¢59ÆÀÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨0.396¡¢Ä¹ÂÇÎ¨0.657¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë1.053¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï5·î¤À¤±¤Ç13ËÜ¤âÎÌ»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î·î´ÖËÜÎÝÂÇµÏ¿¹¹¿·¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á°Æü¤Ë6Æü¤Ö¤êÀèÈ¯½Ð¾ì¤âÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¼éÈ÷¸Ç¤á¤äÂåÁö¤È¤·¤Æ¤â¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ç¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ò²¼¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤ò34¾¡21ÇÔ¤È¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£