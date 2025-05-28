£Á£Ç£Ð¡¢£Ê£Á£Ì¤Ë³ô¼çÄó°Æ¤ÎºÆ¹Í¤È¼ÒÄ¹¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÍ×ÀÁ
Hitoshi Ishida
¡ÎÅìµþ¡¡£²£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¹ñÆâ¤Î¼çÍ×£±£°¶õ¹Á¤ÇÅÅÎÏ¶¡µë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¨¡¼¥¸¡¼¥Ô¡¼¡Ê£Á£Ç£Ð¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢Èó¸ø³«²½¤Î³ô¼çÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢³ô¼çÄó°Æ¤ÎºÆ¹Í¤ÈÄ»¼è»°ÄÅ»Ò¼ÒÄ¹¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤òµá¤á¤ëÊ¸½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£
£Á£Ç£Ð¤Î³ô¼°¤òÌó£³£°¡óÊÝÍ¤¹¤ëÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï£´·î£²£µÆü¡¢£¶·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Á£Ç£Ð¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢£Á£Ç£Ð¤Î³ô¼ç¤ò£Ê£Á£Ì¡¢ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¡¢£Á£Î£Á¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¤ß¤È¤·¡¢£Á£Ç£Ð³ô¼°¤òÈó¸ø³«²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³ô¼çÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·£Á£Ç£Ð¤Ï¡¢º£·î£²£µÆü¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤·¤¿¡££²£¸Æü¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼çÄó°Æ¤ÎÌÜÅª¤Ë¹çÍýÀ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢³ô¼°Ê»¹ç¸å¤Ë¾¯¿ô³ô¼ç¤Ë»ÙÊ§¤¦£±£µ£µ£°±ß¤È¤¤¤¦Çã¼ý²Á³Ê¤ËÂÅÅöÀ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£È¿ÂÐ°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äó°Æ¤¬¾¯¿ô³ô¼ç¤ÎÍø±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¤â¤Î¤«ºÆ¹Í¤òµá¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂÐ±þ¤ò¼¹¹ÔÌò°÷£±¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä»¼è¼ÒÄ¹¤äÆÈÎ©¼Ò³°¼èÄùÌò¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡¢¤È¤·¤¿¡£