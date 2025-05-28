¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à CAPSULE ACTION～½é²»¥ß¥¯ color Ver.～¡×¤¬¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ5·î29Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à CAPSULE ACTION～½é²»¥ß¥¯ color Ver.～¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ5·î29Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡£¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï½é²»¥ß¥¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¡Ö¥¶¥¯II¡×¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä- ¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡¡¶ð·Á²°¡Ê²¾¡Ë (@gasha_komagata) May 28, 2025
µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à
CAPSULE ACTION～½é²»¥ß¥¯ color Ver.～#¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¤Ë¤Æ
5·î29Æü(ÌÚ) 11:00～Í½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
¢¨Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï2025Ç¯9·î¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª#¥«¥×¥»¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó pic.twitter.com/ldFISsZxXB
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º (C)SOTSU¡¦SUNRISE (C) Crypton Future Media,INC.www.piapro.net