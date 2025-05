THE BOYZのジュヨンとIVEのレイが28日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』のレッドカーペットイベントに出席。この日の授賞式MCを務める。ジュヨンとレイは、リンクコーデのような華やかな装いで登場。ジュヨンは白のジャケットに黒のパンツを合わせたクラシカルなタキシード姿で、スタイリッシュかつ上品な雰囲気を演出した。レイは純白で裾の長いロングドレスをまとい、まるで舞台に舞い降りた白鳥のような優雅さを漂わせていた。2人のコンセプトについて尋ねられると、ジュヨンは「ホワイト。白鳥」とシンプルに答え、レイも「白鳥になりました(笑)」とかわいらしい笑顔で続け、息の合ったやりとりで会場を和ませた。

また、この日のMCを務めることについて、ジュヨンは「うれしいです」と日本語でコメントしつつ、「光栄ですが、非常に緊張しています」と韓国語で真摯な姿勢を見せた。一方、レイは「きょうは頑張りたいと思います」と力強く意気込みを語り、初挑戦となる大役に向けて気持ちを高めていた。同イベントは、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽でひとつになるアワード。昨年に世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが出演し、同日夜からの授賞式で華麗なパフォーマンスを披露する予定。イベント1日目であるこの日は、aespa、ENHYPEN、Heart2Heart、KiiiKiii、NCT WISH、NEXZ、NiziU、NOWADAYS、timelesz(※原嘉孝は舞台出演のため不参加)、Xdinary Heroesが参加。MCを務めるジュヨン(THE BOYZ)、レイ(IVE)のほか、チャン・グンソクも登場し、レッドカーペット上でさまざまなポーズを決め、華やかに会場を彩った。