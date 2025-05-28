Î¤ÃæËþÃÒ»Ò»á¡¡Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¶¶¯ÎÏ¤ÊÉ½¸½¼Ô¡×¡ÖÊª¤òÉÁ¤¯³Ð¸ç¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯10·î28Æü¤Ë88ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤ÎÇà¿Þ¤«¤º¤ª¡Ê¤¦¤á¤º¡¦¤«¤º¤ª¡¢ËÜÌ¾°ìÍº¡á¤«¤º¤ª¡Ë¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬28Æü¡¢ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÎµÈ¾Í»û¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¢¥ê¥¨¥¹¤Î²µ½÷¤¿¤Á¡×¡ÖÅ·¾å¤ÎÆú¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÎ¤ÃæËþÃÒ»Ò»á¡Ê77¡Ë¤¬Ä¤¼¤òÆÉ¤ó¤À¡£
¡¡Çà¿Þ¤µ¤ó¤¬ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥×¥í¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï»Å»ö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯À¸¤Êý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¥Ö¥ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£Ëµ¤ÇÇà¿ÞÀèÀ¸¤ò¸«¤Æ¤ë¤ÈÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êª¤òÉÁ¤¯³Ð¸ç¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ï¸«»ö¤Ë¼«Ê¬¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò´Ó¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥°¥ï¥·¡ª¡É¤òÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ»Ø¤¬¤Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¡¢¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ï¥·¡ª»Ø¤¬¤Ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñÄ¾Á°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤ÐÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀË¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¨¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¶¶¯ÎÏ¤ÊÉ½¸½¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Çà¿Þ¤µ¤ó¤Ï1936Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¡£55Ç¯¤Ë¡Ö¿¹¤Î·»Ëå¡×¤Ç¥×¥íÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡ÖÉºÎ®¶µ¼¼¡×¡Ö¤Þ¤³¤È¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡£¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤ò¼´¤ËSF¡¢¥®¥ã¥°¤ÈÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÌ¡²èÊ¸²½¤Ø¹×¸¥¤·¤¿¡£