À¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤È·ëº§¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡É½éÀ¤·Ñ¡É¤Ç¤¹¡×¥«¥á¥éÁ°¤Ç¡ÖÀ¤·Ñ¥¢¥ó¥Ê¡×Ì¾¾è¤ë
¥¿¥ì¥ó¥ÈÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ëº§Áê¼ê¤ÎÌ¾»ú¤ò½é¤á¤ÆÌ¾¾è¤Ã¤Æ¡¢Ä¾¸å¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
7ºÐÇ¯¾å¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼À¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æüº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿ÇßµÜ¤Ï¡Ö·è¤á¼ê¤Ï²¿¤¬¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤È¡¢º£¤â¤¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¾Ò²ð¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆ±µéÀ¸¤ËÀ¤·Ñ¤µ¤ó¤ÎSNS¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î²èÁü¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÀäÂÐ¡¢ÏÃ¤¬¹ç¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²èÁü¤ÎºîÉÊ¤ò¤ß¤Æ¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢5·î14Æü¤Ë½é¤á¤ÆÀ¤·Ñ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÀ¤·Ñ¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¶èÌò½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢23Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÇßµÜ¤ÏºòÇ¯8·î¤ËÆý¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£À¤·Ñ¤µ¤ó¤Ï±¦¶»¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢ÇßµÜ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤âÆ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¤È°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¤·Ñ¤µ¤ó¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸½ºß¤â¸å°ä¾É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¡£ÇßµÜ¤Ï¡Ö¡ÊÀ¤·Ñ¤µ¤ó¤Î¡Ë¼ê¤¬¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ø»ä¤â¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤·¤Ó¤ìÃç´Ö¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÇßµÜ¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤Æ2²óÌÜ¤Ç¡Ø·ëº§¤òÁ°Äó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¨¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¥Î¥í¤±¤¿¡£¡Ö¹¥¤¤È¤«¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÉáÄÌ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡£¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Î¥í¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Î¥í¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÀ¤·Ñ¥¢¥ó¥Ê¤â¡Ä¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤ÈÈÖÁÈ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤Õ¤Õ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡É½é¡¦À¤·Ñ¡É¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤³¤ß¾å¤²¤ë¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£